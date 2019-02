Q-koortspatiënten krijgen 15.000 euro schadevergoeding, minister trekt bedrag gelijk voor iedereen

DEN HAAG - Chronische Q-koortspatiënten kunnen allemaal op een vergoeding rekenen van 15.000 euro. Eerder werd nog gezegd dat dat de maximale uitkering zou zijn. Iedereen die een goedkeuring krijgt voor een uitkering, kan rekenen op dit bedrag.

Volgens minister Bruno Bruins is het geen goed idee als niet iedereen hetzelfde bedrag krijgt. "Als je een bedrag lager dan die 15.000 euro vaststelt, dan is dat een vorm van een klap in het gezicht. Bij patiënten en nabestaanden zit nog heel veel leed. Ik dacht daarom dat het goed was dit zo te bepalen."

Bruins kwam vorig jaar ook met deze regeling en toen zou de schadevergoeding maar maximaal 15.000 euro zijn. Niet iedereen had recht op het maximale bedrag.

Stichting Q-uestion

Volgens Q-uestion, stichting voor mensen met Q-koorts, zijn er nu 96 mensen overleden en zijn er 1500 mensen chronisch ziek. Volgens de stichting is dit bedrag een tegemoetkoming en geen schadevergoeding. Uiteraard is dit geld meer dan welkom, maar met dit bedrag kunnen niet alle kosten betaald worden.

Slachtoffers en nabestaanden

Het geld is voor mensen die lijden aan chronische Q-koorts, Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) of met een aan QVS gelijkende klachten. Nabestaanden van mensen die zijn overleden aan chronische Q-koorts kunnen ook in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. De regeling geldt voor mensen die de ziekte tussen januari 2007 en december 2011 opliepen.

