Nieuwe cao voor metaalwerkers: meer loon en afspraken voor oudere werknemers

EINDHOVEN - De bonden hebben vrijdag hun handtekening gezet onder een nieuw cao-akkoord in de metaalsector. De lonen worden verhoogd met 3,5 procent. Ook uitzendkrachten krijgen een loonsverhoging. Dat hebben de bonden vrijdag bekendgemaakt.





Tweeduizend medewerkers uit de Brabantse en Noord-Limburgse metaalsector legden november vorig jaar het werk neer. Het ging om werknemers van VDL, ASML en DAF. In totaal duurden de stakingen door het hele land al zo’n acht maanden, zeggen de vakbonden.

Generatiepact

Naast de loonsverhoging, komt er een zogenoemde ‘generatiepact’ voor oudere werknemers. Zij krijgen de gelegenheid om minder te werken zodat zij gezond hun pensioen kunnen halen. Tegelijkertijd krijgen jongeren daardoor de kans op vast werk.

In totaal werken zo’n 150.000 mensen in de Nederlandse metaalsector. Petra Bolster is onderhandelaar voor vakbond FNV Metaal: “Dit cao-resultaat bewijst dat de aanhouder wint. Zonder de druk van die tienduizenden stakers die trots zijn op hun sector en hun werk, was dit akkoord er nooit gekomen.”

‘Schreeuwend tekort aan jongeren’

Volgens CNV-onderhandelaar Loes Bezemer-Videler biedt het economische klimaat ruimte voor het aantrekkelijk maken voor de sector. Volgens haar is er een ‘schreeuwend tekort’ aan met name jonge mensen.

“De FME, nota bene de eigen werkgeverskoepel, had daar vreemd genoeg geen enkele boodschap aan. Pas onder druk van acties waren ze bereid daar iets aan te doen.”