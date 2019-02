Zeer grote brand in twee stallen in Biezenmortel, varkens zitten nog binnen

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er nog veel varkens binnen. Het is niet bekend hoeveel dat er zijn. Vier blusvoertuigen en het grootwatertransport zijn aanwezig om de brand te blussen. De brandweer probeert momenteel met man en macht om het vuur onder controle te krijgen en de dieren te redden.

Ook de silo's naast de schuren staan in lichterlaaie. Er wordt door een adviseur gevaarlijke stoffen onderzocht of er asbest vrij is gekomen. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Ook de naastgelegen silo's staan in lichterlaaie (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties)