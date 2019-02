Paniekvoetbal in Breda: 'Toch heeft NAC goede zaken gedaan tijdens de transferperiode'

"Ik vind dat NAC een goede transferperiode heeft gehad", zegt Willemse een dag na het sluiten van de transfermarkt. "Natuurlijk moet het nog blijken, omdat het bijna geen bekende namen zijn. Maar een bekende naam is ook geen garantie dat het gaat werken."

'Echte voetballer'

In Breda zijn alle fans het na twee wedstrijden wel eens, Ramon Pascal Lundqvist is een echte versterking voor NAC. "Het is een echte voetballer, dat valt het publiek op. Met jongens als Gianluca Nijholt, Anoar Kali en Arno Verschueren heb je harde werkers. NAC-spelers, maar geen echte voetballers. Daar heeft de club met Lundqvist goed op ingespeeld. Hij heeft ook in de Keuken Kampioen Divisie wekelijks laten zien heel goed te kunnen voetballen."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Ramon Pascal Lundqvist in actie tijdens zijn basisdebuut voor ADO Den Haag (foto: VI Images).

LEES OOK: Familieman Ramon Pascal Lundqvist weet dat hij bij NAC moet presteren om zijn doelen te bereiken

Paniekvoetbal

NAC haalde in de winterperiode vijf nieuwe spelers, meer was volgens Willemse ook niet goed geweest. "Bij NAC zien ze het ook in dat het geen nut heeft om een leger aan nieuwe spelers te halen. Vijf jongens is al een teken van paniekvoetbal. Als je nog meer jongens had gehaald, had je een heel nieuw team op moeten bouwen. Dat is op korte termijn negen van de tien keer geen goed idee."

Dat de huidige nummer zeventien van de eredivisie zoveel nieuwe spelers heeft gehaald is overigens wel te verklaren. "Dat komt deels door het wanbeleid van afgelopen zomer, de selectie was kwalitatief niet goed genoeg. Wat dat betreft is het paniekvoetbal, je hoopt er nu in te blijven. Dat is het vooral. En een teken van visie is dat ze vooral jonge spelers hebben gehaald of gehuurd met optie tot koop. Jongens die je uitendelijk die kunnen groeien en die dan doorverkocht kunnen worden."

Transferwinter

Naast de komst van Lundqvist werden ook Khalid Karami, Alex Gersbach, Sullay Kaikai en Dorian Dervite aangetrokken. Daar stond het vertrek van Jurich Carolina, Robbie Haemhouts, Olivier Rommens en Vinnie Vermeer tegenover.