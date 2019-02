Esko 'HUTS' komt zaterdag naar Boxtel, 'de kers op de taart' voor de eigenaresse van Natasja Fashion

De fans van The Blockparty & Esko kunnen zaterdagmiddag met Esko op de foto bij Natasja Fashion in Boxtel

BOXTEL - Ze heeft de hele week in spanning gezeten, maar vrijdagochtend kwam het verlossende telefoontje. Want ja, Esko van The Blockparty & Esko, bekend van het immens populaire nummer HUTS, komt naar Boxtel. Zaterdagmiddag is er van twee tot drie uur een meet & greet en kunnen zijn fans met hem op de foto.

Natasja Willems, eigenaresse van Nastasja Fashion in Boxtel, kan haar geluk niet op. Haar HUTS-filmpje, waarin ze The Blockparty & Esko uitnodigt om naar Boxtel te komen en 'een feestje te bouwen', ging helemaal viral. En nu gaat ze Esko nog in het echt ontmoeten ook. "Ik heb de hele week zó in spanning gezeten. Ik hoorde maar niets, maar vanmorgen kreeg ik dan een berichtje. Dat hij zaterdagmiddag komt."

Meet & greet met Esko

Alle aandacht en publiciteit heeft haar overvallen, maar ze geniet er met volle teugen van. "Geweldig toch? Het was echt als een grapje bedoeld en ik had geen idee dat het zo los zou gaan. We doen dit soort dingen wel vaker, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt."

Fans kunnen aanstaande zaterdag (2 februari) met Esko op de foto en shirtjes laten bedrukken. "Dit is voor ons echt de kers op de taart. En dan is het ook mooi geweest." Over de drukte maakt ze zich geen zorgen. "De winkel is groot genoeg, dus laat iedereen maar komen!"

Het adres van Natasja Fashion: Rechterstraat 6A in Boxtel. De toegang is gratis.