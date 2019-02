Helmond Sport kansloos tegen koploper, 2-1 bij streekderby van RKC tegen Den Bosch [LIVE]

EINDHOVEN - Vier Brabantse clubs komen vrijdagavond om 20.00 uur in actie in de eerste divisie. FC Eindhoven is afgereisd naar Deventer voor het duel tegen Go Ahead Eagles, Helmond Sport speelt uit tegen FC Twente en RKC Waalwijk en Den Bosch treffen elkaar in een streekderby.

RKC Waalwijk - FC Den Bosch (2-1)

De Waalwijkers treffen een lastige tegenstander. Door verschillende aankopen doet Den Bosch het goed dit seizoen. De club verloor echter wel het laatste duel tegen FC Eindhoven. Het is echter RKC dat in de 9e minuut op voorsprong komt na een prima aanval. Seys tekent voor de goal. Kort voor rust maakt Rienstra de tweede goal. Hij schiet de bal knap in de kruising. Een kwartier voor tijd maakt Den Bosch de aansluitingstreffer. Een afgeslagen bal uit een corner wordt door Beltrame verwerkt tot een goal.

FC Twente - Helmond Sport (4-1)

Op papier is Helmond Sport kansloos tegen de koploper. Thuis speelden de Brabanders echter met 2-2 gelijk, iets wat de spelers vertrouwen geeft. In de tiende minuut komt Twente echter op voorsprong via een strafschop.n Na 34 minuten spelen is het 2-0. Nacho Monsalve benut de rebound. Kort na rust maakt Aitor van Twente de derde na een flinke verdedigende fout. Nacho tekent ook voor de 4-0. In de 70e minuut doet Helmond Sport wat terug: 4-1. FC Twente had kans op de 5-1, maar Van Gessel redt knap bij een terecht gegeven penalty van Assaidi.

Go Ahead Eagles - FC Eindhoven (0-1)

Op de tribunes in Deventer zal ongetwijfeld gesproken worden over de open brief die het bestuur van FC Eindhoven vrijdag naar alle supporters stuurde. De bestuurders stellen zich te storen aan de negativiteit die rond de club heerst. In de brief wordt onder meer in detail ingegaan op de financiën van de club, het technische beleid, de jeugdopleiding en de aansturing van de club. Reden voor een negatieve sfeer was er vrijdagavond niet. Met tien man kwam Eindhoven op een 0-1 voorsprong. Invaller Elisha Sam scoort na verdedigende fouten. Het was overigens Siebe Van der Heyden die vijf minuten eerder met twee gele kaarten kon gaan douchen.