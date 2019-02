Deel dit artikel:













Opvallende brief van topbestuurders FC Eindhoven aan supporters: de sfeer is te negatief FC Eindhoven boekte een mooie overwinning op bezoek bij NEC (foto: OrangePictures).

EINDHOVEN - Op de tribunes in Deventer zal vrijdagavond ongetwijfeld gesproken worden over de open brief die het bestuur van FC Eindhoven vrijdag naar alle supporters stuurde. De bestuurders stellen zich te storen aan de negativiteit die rond de club heerst. In de brief wordt onder meer in detail ingegaan op de financiën van de club, het technische beleid, de jeugdopleiding en de aansturing van de club.

Geschreven door Malini Witlox

'De afgelopen maanden lijkt het wel alsof de negativiteit heerst rondom FC Eindhoven. De supporters klagen regelmatig over hun club. Wanneer je de artikelen in de krant zou moeten geloven, zou FC Eindhoven op sterven na dood zijn. Hoewel het niet gebruikelijk is dat er vanuit het bestuur en de raad van commissarissen wordt gereageerd op artikelen die in de krant verschijnen, menen wij dat nu wel te moeten doen', beginnen de raad van commissarissen en het bestuur van FC Eindhoven de gezamenlijke brief. Negatief eigen vermogen

Punt voor punt wordt geschetst hoe de vlag erbij hangt. Zo maakt de club bekend dat het momenteel een negatief eigen vermogen heeft van 225.114 euro. "Het afgelopen jaar bedroeg de omzet 3.140.125 euro en is er een kleine winst gerealiseerd van 8.561 euro. Teveel geld uitgeven aan het spelersbudget zou voor de lange termijn grote problemen kunnen veroorzaken. " Andere rol voor Tschen la Ling

Ook maakt het bestuur bekend dat ze op zoek is naar een nieuwe technisch manager en dat Tschen la Ling, de huidige technische baas, een andere rol krijgt binnen de club. 'Het is altijd de bedoeling geweest dat de samenwerking met Tschen la Ling op deze manier niet een lange termijn oplossing zou zijn. Een technisch adviseur op afstand is natuurlijk niet de meest ideale oplossing.' Op social media reageren fans positief op de openheid van het bestuur. De club neemt het om acht uur op tegen Go Ahead Eagles.