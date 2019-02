Bernd de Louw zorgt ervoor dat RKC-supporters een goede avond hebben: 'Deze club zit in mijn hart'

Haastig komt hij het parkeerterrein aangelopen. Het is kwart over zes en De Louw heeft haast. “Normaal ben ik om vier uur al op de club om allemaal dingen te regelen, maar vandaag moest ik tot laat werken”, verontschuldigt de clubman zich. Waar de meeste supporterscoördinatoren in vaste dienst zijn, is De Louw vrijwilliger. “Je moet wat voor je club over hebben.”





Boot opwachten

Vandaag wacht De Louw een mooi klusje. Supporters van FC Den Bosch reizen vandaag per boot naar Waalwijk. Aan de supporterscoördinator de taak om de supporters welkom te heten, en er voor te zorgen dat alles gladjes verloopt. Maar er is toch een probleempje: de boot mag niet aanmeren omdat de bussen, die de supporters naar het stadion moeten brengen, pas om half 8 arriveren. “Dan ga ik weer naar het stadion”, zegt De Louw tegen de politie.

Eenmaal in het stadion schudt hij de nodige handen. “Bij thuiswedstrijden heb ik vaak redelijk makkelijk. Het gaat vooral om het socializen.” Iedereen krijgt een hand, een praatje of een aai over zijn bol; De Louw maakt voor iedereen tijd.

Akkefietjes

In het weekend mag De Louw ook graag naar een wedstrijd van Feyenoord gaan, maar supporter is hij alleen maar van RKC. “Het valt ze in De Kuip op dat ik nooit juich. Er is maar een club waarvoor ik juich en dat is RKC Waalwijk.”

In het verleden had De Louw nog wel eens akkefietjes met zijn familie als het om RKC ging. “Die dachten natuurlijk gezellig met elkaar het weekend door te brengen. Maar ik zei dan: 'Zaterdag ga ik naar RKC'. Daar moesten zij in het begin nog wel aan wennen. Inmiddels zijn ze er aan gewend”, lacht de supporterscoördinator.

Andere jongens voor fouten behoeden

In het verleden behoorde De Louw tot de harde kern van RKC. Inmiddels is hij ouder geworden. “Ik wil de jongere garde laten zien wat wél kan en wat niet kan. Soms zeggen ze tegen mij: 'Jij deed het vroeger ook'. Maar ik wil die jongens juist voor fouten behoeden.”