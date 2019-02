Vijfhonderd varkens overleven grote stalbrand, drie stallen met 2500 varkens volledig verwoest

De schade aan de stallen in Biezenmortel is enorm, zo blijkt zaterdagochtend. Ook van de silo’s naast de stallen is niks meer over. Buiten lopen een stuk of tien varkens, die de brand hebben overleef, in een weiland. De brandweer is nog lang bezig geweest met nablussen op het terrein.

Rook

Vrijdagmiddag rond vier uur brak er brand uit in een van de vier aan elkaar geschakelde stallen. De enorme rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. De brand verspreidde zich snel en uiteindelijk brandden drie van de vier stallen volledig af. De vierde stal heeft veel rookschade opgelopen. Vrij snel werd duidelijk dat het de brandweer niet zou lukken om de varkens te redden. 2500 dieren zijn in de drie afgebrande stellen om het leven gekomen. Alleen in de vierde stal, die wel door rook beschadigd raakte, hebben 500 varkens de brand overleefd.

NL-alert

Vanwege de enorme rookwolken werd een NL-alert verstuurd naar buurtbewoners. Zij moesten ramen en deuren gesloten houden. De politie liet vrijdagavond weten dat er toen geen asbest is aangetroffen bij de stallen. Er wordt geen strafrechtelijk onderzoek gedaan omdat er volgens de politiewoordvoerder geen aanwijzingen waren dat er strafbaar feit is gepleegd. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de werktuigenloods.