'Dit voelt als een troostprijs', teleurstelling bij Marianne Vos na brons op WK veldrijden

BOGENSE - Nederland stond met meerdere favorieten aan de start bij het WK veldrijden in Bogense, maar de Belgische Sanne Cant kwam als eerste over de finish. Marianne Vos pakte achter landgenote Lucinda Brand een bronzen plak, maar dat zorgde niet voor vreugde.

"Het is natuurlijk een medaille en het was zeker geen slechte wedstrijd", zegt Vos op het moment dat ze weer een beetje opgewarmd is. Het was koud tijdens de koers, daarna ook op het podium en in de mixed zone. En ondanks dat het weer een medaille is, wordt de renster uit Babyloniënbroek ook niet warm van brons. "Voor mij is het wel een beetje een troostprijs, zilver of brons."

'Nergens laten liggen'

Vos, die dit seizoen de wereldbeker won, denkt dat er niet veel meer in zat dan brons. "Ik had niet veel overschot, het is ook niet zo dat ik het ergens heb laten liggen."

Achter Cant kwamen vier Nederlandse dames op rij over de finish. Plek twee, drie, vier en vijf waren Oranje gekleurd. Heeft Nederland dan gefaald? "Het zegt meer over de breedte, de kwaliteit en de huidige stand van zaken in het veldrijden. En het zegt dat er eentje heel goed is in pieken op WK's", aldus Vos over de drievoudig wereldkampioen Cant.

LEES OOK: Marianne Vos grijpt brons tijdens WK Veldrijden in Denemarken

Compliment voor Vos

Bondscoach Gerben de Knegt keek tijdens het interview nog eens om, daar zat Sanne Cant in gesprek met een leger journalisten. "Voor ons frustrerend, voor haar wat minder. Maar ik denk dat ze vandaag verdiend gewonnen heeft. Het was ons doel om druk te zetten en haar moe te maken, maar we hebben haar niet kunnen afmatten."

Nederland reed zonder echte kopvrouw. Een bewuste keuze en daar staat De Knegt nog altijd achter. "Ik denk zeker niet dat we fouten hebben gemaakt. De afspraak was vrij te koersen tot anderhalf à twee rondes voor het einde. Je ziet dat Marianne de voorlaatste keer op de weg vol op kop rijdt voor Lucinda, omdat ze beseft dat ze niet gaat winnen. Chapeau daarvoor."

"Veel mensen spreken van tactiek, in mijn ogen bestaat dat niet in het veldrijden. Als we een kopvrouw hebben, moet dan de rest de benen stil houden? Zo werkt het niet."