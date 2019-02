Politie lost waarschuwingsschoten bij zorginstelling in Dongen

DONGEN - politie

De politie in Dongen heeft enkele waarschuwingsschoten gelost om een agressieve patiënte in bedwang te krijgen. De politie was bij een zorginstelling in Dongen om een arts te begeleiden die hulp nodig had omdat de sfeer erg gespannen was. Die spanning keerde zich tegen de agenten die vervolgens waarschuwingsschoten nodig hadden om de patiënt onder controle te krijgen

Nadat de schoten zijn gelost is met behulp van een speurhond gezocht naar de hulzen uit het politiewapen.