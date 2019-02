Stoere Robèrt 'Wie is de Mol' van Beckhoven laat zien dat hij voor de duvel niet bang is

EINDHOVEN - Let op! Spoiler alert! Wat voor scherm kreeg Robèrt van Beckhoven te zien na het beantwoorden van de vragen in de vijfde aflevering van 'Wie is de Mol'? De 'ouwe berggeit' uit Oisterwijk heeft in ieder geval laten zien dat hij voor de duvel niet bang is.

Let op! Spoiler alert

Na de vijfde aflevering van 'Wie is de Mol' is het helaas geen Brabants glorie meer. Want Robèrt van Beckhoven is niet door naar de volgende ronde. Maar wat een stoere actie van hem, dat abseilen onder een giga waterval. 'Lets go, ouwe berggeit', riep een van de deelnemers, maar die 'ouwe berggeit' deed het toch maar even. Robèrt na afloop: "Het was een mooie tijd, ik heb m'n best gedaan en ga met opgeheven hoofd naar huis."

De boel dwarsbomen

In het populaire programma moeten tien kandidaten proberen zoveel mogelijk geld voor de pot zien te verdienen door middel van opdrachten. Een van hen is echter de Mol. En die probeert de boel te dwarsbomen. Aan het eind van iedere aflevering moet er iemand naar huis: degene die vragen over de Mol het slechtst heeft beantwoord. Zo is de andere Brabantse deelneemster, Nikkie de Jager, vorige week afgevallen. Inclusief Robèrt zijn er nu vier kandidaten naar huis.

Het ontrafelen van het mysterie rondom de identiteit van de Mol is een complete rage. Zo zijn er allerlei Mol-competities en Mol-boekjes verkrijgbaar om aantekeningen in te maken.