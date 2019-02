Deel dit artikel:













Agressieve vrouw met mes bedreigt agent: ‘Ik twijfelde geen seconde en schoot in de lucht’ De politie zoekt naar kogelhulzen, later werd een speurhond ingezet. (Foto: Foto Persbureau Midden Brabant)

DONGEN - Twee schoten in de lucht. Bewoners van de huizen in Heuvelstraat zaterdag aan het begin van de avond recht op in hun stoel. Bij een van de huizen in hun straat, waar een hulpverleningsinstantie is gevestigd, was sprake van een agressieve patiënte. De vrouw was buiten zinnen en bedreigde een arts, en later de begeleidende agenten, met een mes. De agent die zijn wapen trok doet op Facebook zijn verhaal.

De agenten worden rond zeven uur opgeroepen om een arts te begeleiden bij het bezoek aan het huis. “Terwijl op straat besproken wordt hoe ze de patiënte het beste kunnen benaderen, komt de vrouw naar buiten”, schrijft de agent. “Vervolgens maakt ze rechtsomkeert, loopt naar de keuken en pakt een mes.” Een van de agenten wil daarop de deur dicht trekken, zodat een collega met een politiehond en schild naar binnen zou kunnen. LEES OOK: Politie lost waarschuwingsschoten bij zorginstelling in Dongen “Op dat moment breekt de deurklink af en komt de vrouw met een mes naar buiten. Ik twijfel geen seconde en schiet een keer in de lucht. De vrouw reageert niet en loopt gewoon door. Ik schiet nog een keer”, beschrijft de agent zijn situatie. Een collega weet de vrouw, die het mes laat vallen, te overmeesteren en te boeien. “Ze zal de hulp krijgen die ze nodig heeft.”