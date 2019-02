Uitslaande brand schokt de buurt: 'De buurvrouw stond te gillen op straat, verschrikkelijk'

"Mijn dochter en ik hoorden een knal en meteen daarna stond de buurvrouw te gillen op straat. Ze wilde terug haar brandende huis in, maar we hebben haar bij ons naar binnen gehaald. We hebben haar opgevangen en behandeld. Het was verschrikkelijk. Ik sta nog te trillen op mijn benen", vertelt Mary van Neer die tegenover het slachtoffer woont.









Volledig verwoest

Het huis aan de Van de Spiegelstraat is van binnen volledig uitgebrand. Voor de ramen zijn inmiddels houten panelen geplaatst. De naastgelegen panden liepen rookschade op. "Ik moet wachten wat de exacte schade is. Vandaag komt er een expert langs. Maar het was heftig vannacht", aldus een buurvrouw die anoniem wil blijven.

Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan en wat de knal heeft veroorzaakt. Mary van Neer: "Geen idee. Het gebeurde ook heel snel. Van het huis is niks meer over, gewoon weg."

Geluk gehad

De bewoonster had brandwondjes op haar handen en haar voorhoofd. "Zo'n lief vrouwtje. Voor hetzelfde geld had ze liggen slapen en was ze niet meer wakker geworden. Dan waren we verder van huis geweest. Gelukkig is het wat dat betreft goed afgelopen", aldus Mary.