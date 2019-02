Pinkpop geen ambitie meer voor Anneke van Giersbergen: 'In het theater als een vis in het water'

Van Giersbergen viert dit jaar haar 25-jarige carrière met de theatertour ‘Inchecken’. “Alles akoestisch. Ook de metal-nummers”, benadrukt ze. “We nemen de mensen mee op een reisje.”

De weg terug naar de grote podia en stadionconcerten, is dus geen route die Van Giersbergen ambieert. “Ik ga nu meer voor de eenvoud. En niet het heel heftige grote”, zegt ze. Een nieuw optreden op Pinkpop, zoals de Tilburgse band Krezip deze week wel aankondigde, zit er voor Van Giersbergen dus niet direct in. Al sluit ze niks uit. “Alles kan”, zijn haar exacte woorden.





Na de Nederlandse theatertour de komende maanden gaat Van Giersbergen met metalband VUUR op een internationale tour. ‘Nee’ zeggen doet de zangeres niet snel, beaamt ze. “Ik hou van zingen. Als ik er iets bij voel, zeg ik ‘ja’.”

Met VUUR gaat ze ook weer naar Zuid-Amerika waar ze met The Gathering enorm populair was. Toen ze na 2007 met haar soloband terugkwam in Zuid-Amerika, had ze daar nog een tijdje beveiliging nodig. “Mensen waren echt pissig”, herinnert ze zich. En ook nu nog krijgt ze elke dag berichtjes via social media met als boodschap 'kom terug bij The Gathering' of 'we missen je bij The Gathering'.