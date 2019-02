Top of Flop: Hoe gaat het met de goede voornemens die we hebben gemaakt voor 2019?

In winkelcentrum De Helftheuvel in Den Bosch worden vragen over de gemaakte goede voornemens voor 2019 met een lach en een traan beantwoord. Corry uit Kaatsheuvel geeft het ruiterlijk toe. “Er is helemaal niets terechtgekomen van die goede voornemens.” Corry wilde afvallen, maar hapt op een terras wel smakelijk een worstenbroodje weg. “Als ik deze op heb, ga ik beginnen. Morgen ga ik beginnen met afvallen.”





Een tegeltjeswijsheid over Goede Voornemens

Doorzetten of afhaken

Veel van de goede voornemens zijn na amper een maand al overboord gegaan. Soms omdat de doelen onrealistisch waren en soms door omstandigheden. Bij Patrick is de poging om te stoppen met roken niet gelukt. “Het zit hier”, en hij wijst op z’n hoofd om aan te geven dat zijn brein niet wilde stoppen met roken. "Het hoofd wilde niet."

Ralf is het wel gelukt om te stoppen met roken. Hij stopte omdat hij solidair wil zijn met zijn partner. “Je krijgt je smaak terug heb ik gemerkt en dat vervelende rokershoestje ben ik ook kwijt.” Nog een succesnummer is Rob, die werkt bij een opticien in het winkelcentrum. “Ik ben al tweeënhalve kilo kwijt in één maand tijd. Ik moet wel doorzetten anders kost het me geld.” Rob heeft z’n afvalrace gekoppeld aan een soort weddenschap. Faalt hij, dan moet hij betalen. Vooralsnog blijft hij afvallen.

Volgende keer beter

“Volgende keer beter”, zegt Patrick over zijn mislukte poging om te stoppen met roken. Waar Patrick faalde is het Guido wel gelukt. “Ik heb met oud en nieuw nog een sigaar gerookt en dat was de laatste. En ik ga het volhouden.” Guido heeft na het stoppen ook meer smaak gekregen. Ook is hij volop gaan wandelen.





Overleven

In de eerste maand van het nieuwe jaar zijn er echter ook mensen die slecht nieuws hebben gekregen. Het jaarlijkse gejengel over goede voornemens is dan heel plotseling volstrekt onbelangrijk geworden. “Ik heb het niet breed op dit moment. Mijn goede voornemen is: zien te overleven”, zegt iemand.