Darts: Michael van Gerwen naar finale Masters

MILTON KEYNES - Michael van Gerwen heeft zondagavond de finale bereikt van The Masters. Dat gebeurde na een 10-7 zege op Dave Chisnall.

Van Gerwen sloeg bij 1-1 toe in de beurt van Chisnall en keek daarna niet meer op of om. De wereldkampioen gooide onder meer een finish van 170 voor de 4-2 en liet lange tijd een gemiddelde noteren van meer dan 110.

Bij 6-3 stokte de Brabantse machine ineens – Van Gerwen miste liefst zeven pijlen op de dubbel – en kon Chisnall nog even denken aan een stunt (7-4). Mighty Mike was echter weer op tijd bij de les en bereikte vlot de eindstrijd.

Mensur

Van Gerwen bereikte de halve finales na een 10-5 zege op de Oostenrijker Mensur Suljovic. Van Gerwen won de afgelopen vier edities van The Masters. Ook dit jaar is de darter uit Vlijmen de grote favoriet in Milton Keynes in Engeland waar het toernooi wordt gespeeld.





Van Gerwen plaatste zich bij de laatste acht door een overwinning op Jonny Clayton. Suljovic rekende voor zijn partij tegen Van Gerwen nog overtuigend af met de Australiër Simon Whitlock. De Oostenrijker liet de Australiër kansloos met 10-1.