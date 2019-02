'Ik ben een blij man, serieus!': Darter Michael van Gerwen wint vijfde Masters op rij

MILTON KEYNES - Michael van Gerwen heeft zondag voor de vijfde keer op rij The Masters op zijn naam geschreven. De wereldkampioen uit Vlijmen won in de finale van James Wade.

"Ik speelde niet fenomenaal dit toernooi, maar goed genoeg. Je wil hier sterk zijn, een signaal afgeven voor de rest van het seizoen en vertrouwen tanken. Complimenten aan James. Hij is niet de leukste om tegen te spelen in een finale, want hij doet z'n eigen ding en maakt het je lastig. "Ik ben een blij man, serieus hoor!", glunderde Van Gerwen na afloop.

De tekst gaat verder na de tweet:





Spelverloop

De eerste vijf legs gingen keurig met de darts mee, al liet Van Gerwen bij 1-0 al een aantal dubbels liggen om Wade te breken. De 124-finish voor 2-1 was evenwel een mooie.

De donkere blik in zijn ogen verraadde echter dat het allesbehalve soepel liep bij de wereldkampioen, die links en rechts ronduit zwakke legs afleverde. Op 4-3 was er uit het niets alsnog een break voor Van Gerwen toen Wade drie dubbels liet liggen. Dat leek hem vleugels te geven en na een vlotte finish van 124 én 170 stond het plotseling 7-3. Én was de glimlach ineens terug op het gelaat.

Wade perste er bij de hervatting meteen een sterke break uit (7-4), maar kreeg een Brabants antwoord in 13 pijlen (8-4) om de oren. Van Gerwen knokte zich vervolgens naar matchpoint (10-5) en sloeg na de pauze meteen toe: 11-5.

Chisnall

Van Gerwen bereikte de finale na een 11-7 zege op Dave Chisnall. Hij sloeg bij 1-1 toe in de beurt van de Brit en keek daarna niet meer op of om. De wereldkampioen gooide onder meer een finish van 170 voor de 4-2 en liet lange tijd een gemiddelde noteren van meer dan 110.

Bij 6-3 stokte de Brabantse machine ineens – Van Gerwen miste liefst zeven pijlen op de dubbel – en kon Chisnall nog even denken aan een stunt (7-4). Mighty Mike was echter weer op tijd bij de les en bereikte vlot de eindstrijd.

Mensur

Van Gerwen bereikte de halve finales na een 10-5 zege op de Oostenrijker Mensur Suljovic. Van Gerwen won de afgelopen vier edities van The Masters. Ook dit jaar is de darter uit Vlijmen de grote favoriet in Milton Keynes in Engeland waar het toernooi wordt gespeeld.





Van Gerwen plaatste zich bij de laatste acht door een overwinning op Jonny Clayton. Suljovic rekende voor zijn partij tegen Van Gerwen nog overtuigend af met de Australiër Simon Whitlock. De Oostenrijker liet de Australiër kansloos met 10-1.