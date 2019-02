Deel dit artikel:













Michael van Gerwen naar halve finale Masters Michael van Gerwen met één van zijn vier Masters-bekers (foto: VI Images).

MILTON KEYNES - Michael van Gerwen heeft zich zondagmiddag geplaatst voor de halve finale van The Masters. Dat deed hij door te winnen met 10-5 van de Oostenrijker Mensur Suljovic. In de halve finale wacht nu de Engelsman Dave Chisnall voor Van Gerwen. Deze partij en ook de finale worden later zondag gespeeld.

Geschreven door Sandra Kagie



Van Gerwen won de afgelopen vier edities van The Masters. Ook dit jaar is de darter uit Vlijmen de grote favoriet in Milton Keynes in Engeland waar het toernooi wordt gespeeld.

Van Gerwen plaatste zich bij de laatste acht door een overwinning op Jonny Clayton. Suljovic rekende voor zijn partij tegen Van Gerwen nog overtuigend af met de Australiër Simon Whitlock. De Oostenrijker liet de Australiër kansloos met 10-1.