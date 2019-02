Musicerende Oeteldonkse jeugd loopt niet warm voor oordopjes met carnaval: 'Ik heb Oeteldonkse oren'

Muziek makende jeugd in Oeteldonk

DEN BOSCH - Het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch wil de musicerende jeugd tijdens de Oeteldonkse carnaval aan de oordopjes krijgen. Zondagmiddag kwam een oorarts van het ziekenhuis 'Kwekdempers' uitdelen aan kinderen die muziek maken. Maar er zijn er nog maar weinig die er oor naar hebben.

Lawaai maken doen ze genoeg, de jeugd die muziek maakt tijdens de jaarlijkse KoekerellenKwek in café de Smidse. Een jongen die hard op zijn trom slaat ziet het nut niet in van oordopjes. Ook een trombone speler heeft er geen oren naar: "Ik heb Oeteldonkse oren, die kunnen daar tegen." Een andere jongen ziet het niet zitten omdat je de muziek minder goed hoort met oordopjes. Het is duidelijk, op een enkeling na loopt de Oeteldonkse jeugd nog niet warm voor oordopjes.





Gehoorschade

Keel, neus en oorarts Susanne Balter heeft nog een lange weg te gaan met haar missie om de jeugd aan de oordopjes te krijgen. Toch is ze ervan overtuigd dat het noodzakelijk is: "Een op de zeven kinderen tussen negen en elf jaar heeft gehoorschade, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Het is een kwestie van gewenning. Het moet net zo gewoon worden als het dragen van een helm bij het skiën."

Tijdens carnaval wil het Jeroen Bosch ziekenhuis duizend oordopjes uitdelen aan musicerende jeugd in Oeteldonk. De minister van jeugdzaken van de Oeteldonkse club, William Koppers is alvast voorstander: "Wij staan er heel positief tegenover. Ik denk dat het iets is waar wij aan moeten wennen. Dus laat dit maar een nieuwe trend worden en onderdeel van de Oeteldonkse traditie."









Gelukkig voor het Jeroen Bosch ziekenhuis is er ook een enkeling te vinden die toch oordopjes draagt: "Om mijn moeder een plezier te doen.", zegt een jongen. Maar een meisje dat ze al draagt is tevreden: "Het dempt het geluid een beetje, maar je kan alles prima horen."