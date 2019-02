Hieperdepiep hoera! Oudste bewoner van Eindhoven viert haar 105e verjaardag

Bij een hoge leeftijd hoort hoog bezoek. Burgemeester Jorritsma kwam mevrouw Van Tuijn-Smulders daarom persoonlijk feliciteren.

Goeie kop

De jarige job was er speciaal voor uit bed gekomen. "Ja, natuurlijk kom ik daarvoor uit bed!", reageert ze stellig. "Ik dacht de burgemeester komt, die wil ik weleens zien!"

Burgemeester John Jorritsma bewondert de positieve houding van mevrouw Van Tuijn-Smulders. "Onlangs is ze gevallen. Toen is ze in het ziekenhuis terechtgekomen met een blessure aan haar heup. Toch blijft ze relativeren met: 'Ach ja, het is maar de heup. Ik ga gewoon weer verder.' Dat vind ik knap. Er zit een goeie kop op zoals wij zouden zeggen."

'Het is veel hoor'

Zelf is de jarige ook verrast dat ze zo'n bijzondere leeftijd gehaald heeft. "Ja honderd is veel hoor. Maar het is prima. Ik heb er erg van genoten. Alhoewel ik er zelf heel vaak aan gewerkt heb."

Haar geheim? "Gematigd leven", aldus haar kleinzoon Erik van Tuijn. "Ze heeft nooit gerookt en dronk nauwelijks alcohol en koffie. Ze heeft altijd heel gezond geleefd."

Door al haar levenservaring weet mevrouw Van Tuijn-Smulders als geen anders wat er nodig is voor een lang en gelukkig leven. "Rustig zijn, maar wel bezig blijven. Dat vind ik wel een goeie tip, dat meen ik. Ik was ook altijd bezig."