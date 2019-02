Koen uit Etten-Leur zamelde 94.000 euro in voor papa Jay uit 'Een Huis Vol' en zondag aten ze kip

Het is gezellig zondagavond bij Jay en zijn kinderen in Rotterdam-Zuid, zoveel is duidelijk. Koen Joosen en zijn vrouw en kinderen zijn daar voor een etentje. Aan de telefoon zegt Koen lachend: "Ik moet het kort houden. Er staat hier een goed uitziende soep op tafel en er staat kip in de oven." Over en weer maken de vaders grapjes. "Het is heel vertrouwd allemaal", vertelt Koen. Jay beaamt dat: "De kinderen zijn met elkaar aan het spelen alsof ze elkaar al jaren kennen."

Toch is dat niet zo. Tot eind vorig jaar hadden de beide vaders nog nooit van elkaar gehoord. Koen was in december in januari een trouwe kijker van het achtste seizoen van 'Een Huis Vol' waarin grote gezinnen geportretteerd worden. Koen raakte geïnspireerd door deelnemer Jay. Die voedt in zijn eentje vijf kinderen op. "Hoe hij met zijn vijf kinderen omgaat en daarnaast ook nog eens buurtvader is: hij heeft een voorbeeldfunctie.” Toen bleek dat Jay het financieel moeilijk heeft, besloot papa Koen dan ook een crowdfundingsactie op touw te zetten. En die liep als een tierelier.

LEES OOK: Al 62.000 euro voor 'superheld' Papa Jay uit 'Een Huis Vol'

Ruim 76.000 euro werd online ingezameld. En dan waren er nog de gulle gevers die buiten de crowdfundingspagina om en in alle anonimiteit geld wilden geven. Koen: "Die hebben dat uiteindelijk rechtstreeks met Jay geregeld. Eén iemand gaf 15.000 euro."





De twee vaders en hun gezinnen samen.





'Eén en al positiviteit'

Zo kwam het tot een totaalbedrag van 94.200 euro, waar uiteraard nog wel belasting vanaf gaat. Nu de eindstreep van de actie bereikt is, zegt Koen: "Dit was echt één groot avontuur dat ik nooit had willen missen, één en al positiviteit." Jay voegt daaraan toe: "Als het twintig euro was geweest was het ook al goed geweest. Maar dat er zoveel liefde in het land is voor papa Jay, is heel fijn." Hij heeft al een bestemming voor het geld: "Ik wil het gebruiken voor studies en voor rijbewijzen."

De geslaagde actie, de klik tussen de twee gezinnen, het lijkt het begin van een mooie vriendschap. Koen: "We noemen dit hoofdstuk 1. Samen hebben we al plannen om ook andere mensen te helpen die het moeilijk hebben. Maar daarover later meer!"

LEES OOK: De donaties blijven binnenstromen voor papa Jay, maar wat houdt hij er nou echt aan over?