Blijdschap en opluchting bij wereldkampioen Mathieu van der Poel: 'Het werd weer eens tijd'

Het hele jaar de beste zijn zorgt voor druk in aanloop naar een WK, zeker als je de voorgaande edities ondanks sterke jaren niet wist te winnen. Toch was de druk niet supergroot voor Van der Poel. "De afgelopen dagen voelde ik wel wat druk, maar vandaag viel het eigenlijk wel mee."

Opluchting en blijdschap

Toch speelde in het hoofd van Van der Poel wel mee dat nog een verloren WK eigenlijk geen optie was. "Dat klopt wel, daarom opluchting en blijdschap", zei de man die zijn 27ste cross van het seizoen won.

In de koers had hij één keer eerder een gaatje, dat werd dichtgereden door Wout van Aert. Later sloeg hij het beslissende gat. "Ik had het wel ingecalculeerd. Het is heel moeilijk om op dit parcours meteen weg te rijden. Zeker op een WK. Eigenlijk had ik de tweede keer niet door hoe groot de voorsprong was. Ik hoorde één keer dat ik van zes naar vijftien seconden was gegaan. Toen wist ik wel dat ik gewoon mijn wedstrijd moest afwerken."

Felicitatie van Rutte

Op het moment dat de vele interviews voor Van der Poel klaar zijn, mag hij zijn handtekening nog zetten op een tiental regenboogtruien. Als hij daarmee bezig is, krijgt hij van bondscoach Gerben de Knegt een telefoon in zijn handen. Minister-president Mark Rutte aan de lijn. "Het werd eens tijd", zegt Van der Poel over zijn WK-zege, nadat hij Rutte bedankt heeft voor de felicitaties. "Leuk dat hij even belt", zegt de wereldkampioen daar later over.

'Vandaag maakt veel goed'

De Knegt kende twee wisselende dagen. Zaterdag was teleurstellend, zondag was met de titels voor Inge van der Heijden en Van der Poel uiterst succesvol. "Ik voel me een stuk beter dan gisteren. Gisteren begon het kampioenschap in mineur, ondanks dat we al twee medailles haalden. Vandaag maakt veel goed. Eén, twee en drie bij dames onder 23. En Mathieu die doet wat hij moet doen. Zo snel als ik dat nu zeg, zo moeilijk is dat in het echt. Heel knap. Het is de kers op de taart."

De bondscoach vervolgt: "Een beetje geprobeerd druk bij hem weg te halen, dat is gelukt. Maar als hij aan de start staat, voelt hij druk. Hij kon alleen maar verliezen. Het begin was lastig. Een grote groep bij elkaar, dat is niet wat Mathieu graag heeft. Maar gelukkig kwam het allemaal goed."