Johan Vlemmix heeft op z'n 60ste verjaardag een zware last te tillen

GEMERT - Johan Vlemmix heeft op zijn verjaardag letterlijk een zware last te tillen. Maandag wordt hij zestig en dat wil hij niet in stilte voorbij laten gaan. “Ik vier eigenlijk nooit mijn verjaardag, maar nu ik zestig word, wil ik wel iets aparts gaan doen", zegt hij. Geen gebak als traktatie. Nee, Vlemmix doet ons een wereldrecord cadeau. Want wie jarig is, trakteert!

Geschreven door Rob Bartol

Dat 'iets aparts doen', is maandag als een gewichtheffer iets tillen en omhooghouden. “Ik ga het wereldrecord massa-volume tillen verbreken. Het doel is om een blok tempex met een inhoudsvolume van vierduizend liter boven mijn hoofd te tillen en enige tijd hoog te houden." 'Tempex is ook zwaar'

“Ik heb al vele records op mijn naam staan, zoals ‘met de deur in huis vallen’, reuzenrad zitten en achtbaan zitten. Maar één wereldrecord heb ik nog nooit gedaan, namelijk ’zware last tillen’ en dan letterlijk op mijn schouders.” Vlemmix houdt bij hoog en laag vol dat een blok tempex van deze omvang ook lood- en loodzwaar is. “Het blok wordt met een vorkheftruck op mijn schouders gezet. Hopelijk word ik niet verpletterd op mijn verjaardag, al denken sommigen daar misschien anders over.” De recordpoging vindt maandagmiddag plaats bij een bedrijf in Gemert. LEES OOK: Johan Vlemmix moet 2000 euro betalen aan Patricia Paay