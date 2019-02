Pootjes recht, staartjes in balans én vakkundige poepruimers, dit was de Dogshow Eindhoven [FOTO'S]

Je kunt de foto's hier bekijken, of hieronder in de slideshow. De deelnemers komen van heinde en verre: van Eindhoven tot Denemarken, van Frankrijk tot Groningen. In verschillende ringen presenteren de honden zich voor de keurmeesters. Met de pootjes recht, de staart in balans en een glanzende vacht paraderen ze door de ring, aan de hand van hun baasjes. Ondertussen zijn andere deelnemers volop bezig met het pimpen van de honden. Een beetje haarlak hier, wat touperen daar.





Je ruikt het en je ziet het: de honden moeten ook wel eens hun behoefte doen. En daar zijn de kinderen van Scouting Angelo Roncalli Eindhoven voor ingeschakeld. Ze lopen gewapend met handveger en blik door de zaal om ieder uitwerpsel zo snel mogelijk op te vegen. "Hiermee sparen we voor ons zomerkamp", vertelt een van de jongens. "Het is niet altijd even leuk maar we krijgen er wel geld voor."

Jongens van de scouting ruimen de drollen van de honden op tijdens Dogshow Eindhoven.





Els en Fred de Bie uit Tilburg komen al jaren bij Dogshow. Ze hebben dertien Franse buldogs, waarmee ze al ontelbaar veel prijzen hebben gewonnen. "We gaan heel veel shows af, ook in Frankrijk, België en Engeland. We zijn gek op onze honden en brengen er veel tijd mee door. Als je alle dagen van huis bent, moet je geen Franse buldog nemen want het zijn echte gezelschapsdieren."





De Franse buldog van Fred en Els uit Tilburg





Ondertussen vindt er her en der wel strijd plaats in de verschillende ringen. "Verdorie!" klinkt het. "Hij vindt 'm té temperamentvol", aldus een vrouw terwijl ze briesend haar hond naar zijn mand begeleidt. Toch is niet iedereen even gecharmeerd van de dieren. Een gezin met twee dochters loopt de deur uit van het Beursgebouw: "De meiden willen shoppen, dus komaan we gaan", aldus vader.

Eén ding is zeker. Het is de laatste keer dat Dogshow Eindhoven in het Beursgebouw plaatsvindt. Aan het einde van dit jaar gaat het Beursgebouw dicht. De organisatie heeft nog geen alternatieve plek gevonden maar is er wel zeker van dat er ook een 43ste editie komt.