Auto rijdt paal met verkeersborden omver en slaat over de kop in Den Bosch

De ravage na het ongeluk in Den Bosch was groot. (Foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media)

DEN BOSCH - Een automobilist heeft zondagnacht een paal met verkeersborden uit de grond gereden op de kruising van de Van Veldekekade met de Hekellaan in Den Bosch. Daarna sloeg de auto over de kop. Het ongeluk gebeurde rond halfdrie.

Hoe de automobilist de macht over het stuur kon verliezen, wordt onderzocht.

Brokstukken, stenen, zand en olie

"Na het ongeluk lag de weg bezaaid met brokstukken van de auto, stenen, zand, en olie", laat een ooggetuige weten. De bestuurder van de auto werd in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een agent ging met hem mee.

De auto is door een bergingsbedrijf getakeld. Het wegdek is schoongemaakt en de ravage is opgeruimd.