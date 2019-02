Duncan Laurence op weg naar het Songfestival: dit zijn de eerste concurrenten

TILBURG - Het duurt nog een maand voordat we weten met welk lied Duncan Laurence uit Tilburg Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival. Maar sommige concurrenten zijn er sneller bij. Van vier landen is de inzending al gepresenteerd. Daarnaast hebben acht landen net als Nederland hun artiest al bekendgemaakt. Wat staat Duncan te wachten?

Traditioneel is Albanië het eerste land dat zijn deelnemer bekendmaakt. Dat helpt ze vooralsnog niet. Bij de bookmakers staan ze nu derde van onder, op de 40ste plaats. Maar is dat wel terecht? Zangeres Jonida Maliqi zingt in eigen taal Ktheju Tokës (Terugkeer naar het land). Een krachtig gezongen, eigenzinnig lied dat er tussen de vele niemendalletjes die nog gaan komen best eens uit kan springen.

Ook Spanje kan nog geen potten breken. Zanger Miki staat met La Venda nu op de 25ste plaats. Miki is een vrolijke jongen om te zien en hij zingt een feestelijk liedje. Maar echt lekker klinkt het optreden in de Spaanse nationale finale niet. Spanje is één van de vijf landen die automatisch in de finale staan. De laatste jaren eindigt het in de onderste regionen en deze weinig opvallende inzending is daarop waarschijnlijk geen uitzondering.

Nee, dan Tsjechië. Lake Malawi is een indie-pop band. Zanger Albert kijkt via zijn selfiestick met een ontwapenende blik in de camera als hij zingt over de vriendin van een vriend. Catchy deuntje.

Over de inzending van Frankrijk is al veel te doen. Zanger Bilal Hassani heeft Marokkaanse 'en is een opvallende verschijning. Na zijn optreden in de Franse voorronde is hij bedreigd, maar hij laat zich niet afschrikken zegt hij. Hij zingt zijn lied in een mix van Frans en Engels: ik ben niet rijk maar ik straal als een heldere ster, als ik droom ben ik een koning. De puntentelling zal uitwijzen of Europa na 'Diva' van Dana International en 'Rise like a phoenix' van Conchita Wurst opnieuw voor roze gaat. Vooralsnog staat Bilal bij de bookmakers op een negende plaats, net onder Nederland





Naast de inzendingen die al bekend zijn, zijn er dus al aardig wat landen die, net als Nederland, hun artiest al bekend hebben gemaakt. Van die landen scoort Finland bij de wedkantoren op dit moment het beste. Alleen al de naam Darude is goed voor een derde plaats bij de bookmakers. Darude is een dj en producer van dancemuziek. 'Sandstorm' is zijn grootste hit, de clip is op YouTube 144 miljoen keer bekeken.





Het nummer waarmee Darude naar het songfestival gaat wordt op 2 maart bekend, een paar dagen voordat Duncan Laurence zijn lied presenteert.

Bovenaan bij de bookmakers staan nu Rusland en Zweden. Dat is puur op basis van resultaten uit het verleden. Ook Australië, Italië en Oekraïne staan hoog. Nederland doet het de laatste jaren ook goed, daarom staan wij nu al achtste. Het is te hopen dat dat dat zo blijft nadat Duncan Laurence zijn lied heeft gepresenteerd op donderdag 7 maart.

Maar de echte krachtmeting komt pas op donderdag 16 mei in Tel Aviv. Dan zal hij een plaats moeten pakken bij de beste tien om zich te plaatsen in de finale op 18 mei.