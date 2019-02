Deel dit artikel:













Voetballer (15) bedreigd met vuurwapen na ruzie om doelpunt: 'Ik ga je neerschieten'

ETTEN-LEUR - Een 15-jarige voetballer uit Etten-Leur heeft zondagmiddag op een veldje aan de Hobodreef in zijn woonplaats een vuurwapen op zich gericht gekregen. Dit gebeurde na een ruzie over een doelpunt dat de jongen maakte. Een man van 22 jaar uit Etten-Leur is zondagavond aangehouden voor het bedreigen van de voetballer. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

Geschreven door Sandra Kagie

De jongen was zondag rond halfvijf aan het voetballen, vijf tegen vijf, op het Cruyff Court aan de Hobodreef in Etten-Leur. Toen hij een doelpunt maakte, ontstond er een woordenwisseling met een van de tegenstanders. Deze voetballer kwam scheldend op de jongen af. Ook maakte de belager een slaande beweging die de voetballer kon ontwijken. 'Ik ga je neerschieten'

Hierop riep de belager: ‘Ik ga je neerschieten’ en vervolgens liep hij weg. Een paar minuten later stopte een auto met daarin drie inzittenden bij het voetbalveldje. Dezelfde man stapte uit, liep naar de voetballer die hij eerder had bedreigd en haalde een vuurwapen uit zijn jaszak. Dit richtte hij al scheldend op de 15-jarige voetballer. De jongen rende snel weg. Uit onderzoek door de politie kwam de 22-jarige man uit Etten-Leur als verdachte naar voren. Hij werd zondagavond rond halfelf thuis aangehouden. In zijn huis is nog naar het vuurwapen gezocht, maar dit is niet gevonden. Man of twintig

De verdachte zit nog vast. Hij moet volgens een woordvoerder van de politie nog gehoord worden. Volgens de politie was er op en rond het Cruyff Court zondagmiddag zo'n twintig man aanwezig. Ze speelden om en om een potje vijf tegen vijf.