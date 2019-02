Sommige onveilige websites in de zorg inmiddels aangepast, patiëntenfederatie wil onderzoek

EINDHOVEN - Veel Brabantse zorgverleners van wie de website bij onderzoek van Omroep Brabant onvoldoende beveiligd bleek te zijn, hebben hun site aangepast. Andere sites zijn nog steeds onveilig. De Patiëntenfederatie Nederland pleit voor een onderzoek naar de exacte omvang van het probleem: “Er wordt nu geen actie ondernomen.“

Omroep Brabant ontdekte dat de websites van tientallen Brabantse zorgorganisaties onveilig zijn. Informatie die via een contact- of aanmeldformulier verstuurd wordt, is onversleuteld en zou door kwaadwillenden onderschept kunnen worden. Het gaat onder andere om een Brabants meldpunt voor huiselijk geweld, diverse huisartsen, psychologen en een verslavingsinstelling uit Breda.

‘We wisten van niks‘

De gevoelige informatie die je via deze websites verstuurt zou niet zomaar op straat mogen belanden. Choices Verslavingszorg uit Breda en Veilig Thuis Midden-Brabant hebben na het nieuws het contactformulier van hun website verwijderd. Veilig Thuis, waar bezoekers (vermoedens van) huiselijk geweld kunnen melden, laat weten niet op de hoogte te zijn geweest van de slechte beveiliging.

Ook Stichting Kezban uit Tilburg, die zich bezighoudt met eergerelateerd geweld, laat weten met het probleem bezig te zijn: “We wisten niet van dit veiligheidsrisico af. Wel wordt onze site op dit moment helemaal aangepast, alles wordt vernieuwd“, zo laat een woordvoerder weten. De Huisartsenpraktijk Helmond heeft hun site inmiddels versleuteld: “Wij hebben direct actie ondernomen.“

Zo lek als een mandje

Thom Meens van de Patiëntenfederatie Nederland herkent het probleem: “De meeste websites van huisartsenpraktijken zijn zo lek als een mandje“, stelt hij.

Hij noemt het zorgwekkend dat dit soort sites vaak niet goed beveiligd zijn, waardoor gevoelige informatie onderschept kan worden. “Patiënten weten dit vaak niet, ze gaan er vanuit dat het veilig is.“

Onderzoek

“Eens in de zoveel tijd komen er dit soort berichten naar buiten, maar er wordt geen gecoördineerde actie ondernomen. De politiek zou hier ook aandacht voor moeten hebben, we blijven het op hun bordje leggen“, aldus Meens.

Hij pleit voor een groot onderzoek waarbij het probleem in kaart wordt gebracht: “Er is nu niemand die een goed beeld van hoe vaak dit niet op orde is, en al helemaal niet van hoe vaak het misgaat.“