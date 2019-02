Deel dit artikel:













Kiki Bertens stond vorig jaar 28ste, nu bestormt ze de top zes van de wereld Kiki Bertens met de beker (foto: VI Images).

BREDA - De WTA-toernooiwinst in Sint-Petersburg betekende niet alleen de achtste WTA-titel voor Kiki Bertens, maar het zorgde er ook voor dat ze dichter bij de top zes van de wereld is gekomen. Bertens staat nog altijd achtste van de WTA-ranking, maar ze heeft veel punten verdiend met haar winst in Rusland.

Geschreven door Job Willemse

Vorige week steeg ze naar de achtste plek van de wereld en het verschil met de huidige nummer zeven, Elina Svitolina, is nog maar 95 punten. Ook plekje zes is in het vizier voor de in Breda woonachtige Bertens. LEES OOK: Kiki Bertens wint WTA-tennistoernooi in Sint-Petersburg: achtste titel uit haar carrière Ongelooflijke ontwikkeling

De ontwikkeling die Bertens de afgelopen maanden heeft doorgemaakt is hoogst opvallend. Zo stond ze vorig jaar rond deze tijd op de 28ste plek van de WTA-ranking. "Dat je ervaring hebt met het spelen van finales helpt wel. Het geeft je ook een goed gevoel van te voren", aldus Bertens in gesprek met de NOS. "Maar ik sta er nu gewoon goed op. Zowel fysiek als mentaal. Ik moet in dit ritme blijven en lekker doorgaan. Voor nu ben ik ook blij dat ik het gat met de rest van de top-10 weer wat heb weten te dichten. Al stijg ik geen plaatsen op de ranglijst", doelt Bertens op het gat dat ze heeft geslagen met haar naaste belager, de nummer negen van de wereld. Aryna Sabalenka heeft namelijk 1250 punten minder dan Bertens.