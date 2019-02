Alle Omroep Brabant-berichten straks ook in de NOS-app

EINDHOVEN - Berichten van Omroep Brabant zijn binnenkort ook allemaal te zien op de website en in de app van de NOS. Alle regionale omroepen, waaronder dus Omroep Brabant, en de NOS gaan namelijk nauwer samenwerken.

Op termijn zijn ook landelijke berichten van de NOS via de site en app van Omroep Brabant te lezen. Over de nauwere samenwerking hebben de NOS en de regionale omroepen maandag een convenant gesloten.

Elke gebruiker van de NOS-app kan instellen dat hij of zij in één opslag meteen het belangrijkste regio- of landelijke nieuws te zien krijgt. Voorheen moesten gebruikers van de NOS-app nog op zoek naar het nieuws uit bijvoorbeeld onze provincie.

'Nog een groter publiek'

Hoofdredacteur Renzo Veenstra van Omroep Brabant is blij met de uitbreiding van de samenwerking: "We krijgen hierdoor een nog groter publiek voor onze berichten. En we kunnen ons eigen publiek straks beter informeren over landelijk nieuws dat voor hen belangrijk is."

De komende weken worden de technische voorbereidingen getroffen zodat de berichten van de regionale omroepen en de NOS bij elkaar zichtbaar zullen zijn.

'Een belangrijk moment'

"Met deze stap kunnen we het bereik en daarmee de betekenis van onafhankelijke publieke journalistiek, landelijk én regionaal, verder vergroten", zegt NOS-directeur Gerard Timmer. "Een belangrijk moment: voor de NOS, voor de regionale omroepen, maar bovenal voor het publiek.”