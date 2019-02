Deel dit artikel:













Johan Vlemmix viert zijn 60e verjaardag met een wereldrecord: hij tilt een blok van 5 kubieke meter Johan Vlemmix tilde een blok tempex boven zijn hoofd met een inhoudsvolume van 5000 liter (Foto: Danny van Schijndel)

GEMERT - Het is ‘m gelukt! Johan Vlemmix heeft op zijn 60e verjaardag het wereldrecord massa-volume tillen verbroken. De Eindhovenaar tilde maandagmiddag in Gemert een blok boven zijn hoofd van wel vijf kubieke meter. Het blok was gemaakt van tempex en woog 105 kilogram. Vlemmix hield het twee tot drie seconden vol.

Geschreven door Marlou van den Broek

Een mooi verjaardagscadeau, want niemand is dit ooit eerder gelukt: “Ik vier eigenlijk nooit mijn verjaardag, maar nu ik zestig word, wil ik wel iets aparts gaan doen”, zei Vlemmix eerder. En dat gebeurde: het blok werd met een vorkheftruck op de handen van Vlemmix gezet en hij hield het enige tijd boven zijn hoofd.

Johan Vlemmix vierde zijn verjaardag op een wel heel bijzondere manier: hij brak een wereldrecord (Foto: Danny van Schijndel)

Van tevoren had hij wel wat geoefend met kleinere blokken, maar voor het ‘echie’ hield hij een blok boven zijn hoofd dat naar eigen zeggen zo groot was als een auto. LEES OOK: Johan Vlemmix heeft op z'n 60ste verjaardag een zware last te tillen “Ik heb al vele records op mijn naam staan, zoals ‘met de deur in huis vallen’, reuzenrad zitten en achtbaan zitten. Maar één wereldrecord heb ik nog nooit gedaan, namelijk ‘zware last tillen’ en dan letterlijk op mijn schouders”, zei hij.