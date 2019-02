Deel dit artikel:













Krezip geeft nóg een reünieshow in de Ziggo Dome, teller staat op drie Foto Twitter: @KrezipOfficial

TILBURG - De Tilburgse band Krezip is 'met stomheid geslagen'. De kaartjes voor de vorige week aangekondigde reünieshows van de band zijn zo snel uitverkocht dat ze nu een derde show heeft aangekondigd. Behalve op 25 en 26 oktober treedt Krezip ook op donderdag 24 oktober op in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Geschreven door Sandra Kagie

De verkoop van de kaartjes voor de show op donderdag 24 oktober start dinsdagochtend om elf uur.

Behalve de reünieshows in de Ziggo Dome kondigde Krezip vorige week ook een optreden op Pinkpop aan. Vervolgens lanceerde de band ook nog een nieuwe single: Lost Without You.

Krezip hield het na een succesvolle carrière in 2009 voor gezien. De bandleden waren sinds hun pubertijd samen en sommigen vonden het tijd eigen keuzes te maken. Zo ging zangeres Jaqueline Govaert solo verder. Na de show van Jacqueline Govaert donderdag in Koninklijk Theater Carré speelde de band als toegift al een aantal Krezip-nummers. Govaert noemde de avond 'een van de gekste avonden' van haar leven. Dat na een 'hysterische week' waarin de reünie van de band volop in het nieuws was.