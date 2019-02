Onzekerheid over Brexit kost bedrijven nu al opdrachten, klanten twijfelen en maken pas op de plaats

Veel bedrijven op Moerdijk doen via de Brabantse zeehaven direct zaken met het Verenigd Koninkrijk. Als de Brexit eind maart een feit wordt, dan is deze haven een directe buitengrens van de Europese Unie. Dus ook voor Groot-Brittannië. Daardoor zullen er bij de handel met de Britten veel meer douaneformaliteiten nodig zijn, die ook nog eens veel tijd gaan kosten.

Zorgen

De ondernemers konden bij de staatssecretaris hun zorgen kwijt. Zoals: hoe kan worden voorkomen dat bedrijven bij de douane weer met stapels papieren rond moeten gaan lopen? Of: hoe voorkom je dat buitenlandse chauffeurs met hun lading op Moerdijk aankomen, zonder de juiste papieren om de spullen naar Groot-Brittannië te verschepen? Mona Keijzer beloofde de zorgen mee te nemen naar Den Haag, waar ze ook met andere EU-lidstaten worden besproken.

Al een half jaar heeft Anera door de Brexit-onderhandeling minder aanvragen uit Groot-Brittannië dan in het verleden. Directeur Paul van Rijen: "Grote investeerders twijfelen, zijn angstig en maken even pas op de plaats. Daardoor stellen ze investeringen voor nieuwe distributiecentra uit. Amazon bijvoorbeeld. Die heeft al een aantal distributiecentra en zegt gewoon: 'We stoppen even. We breiden in onze bestaande distributiecentra uit."

Nieuwe klanten

Het bedrijf schat dat de omzet door minder Britse opdrachten met 15 procent is gedaald, maar het heeft inmiddels wel nieuwe klanten gevonden in Oostenrijk en Polen.