Grote partij drugs gevonden tussen lading knoflook bij inval in Etten-Leur

De politie kwam de drugs in de loods op bedrijventerrein aan de Penningweg op het spoor tijdens een onderzoek. De drugs waren verstopt in ongeveer dertig kleinere containers van ongeveer 1,5 kubieke meter, met knoflookbollen. De gevonden drugs worden door de politie verder onderzocht. Het is nog onduidelijk om wat voor soort drugs het precies gaat en hoeveel drugs zijn gevonden.

Drie mannen aangehouden

In de loods en in de buurt van de loods zijn drie mannen aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het gaat om een 38-jarige man uit Etten-Leur en twee mannen van 34 en 40 jaar uit Spanje. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de drugsvangst.

Overval Spaanse vrachtwagenchauffeur

Of er een verband bestaat tussen de drugsvangst in de loods en de mogelijke overval op een Spaanse vrachtwagenchauffeur en zijn bijrijder maandagochtend, wil de politie niet bevestigen. "We zijn aan het onderzoeken of er sprake is van een verband", aldus de woordvoerder.

