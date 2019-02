Deel dit artikel:













Verdachte goederen gevonden tussen lading knoflook bij inval in Etten-Leur De politie is sinds maandagmiddag bezig met een inval in een loods in Etten-Leur (Foto: Perry Roovers)

ETTEN-LEUR - De politie is al sinds maandagmiddag bezig met een inval in een loods op een bedrijventerrein in Etten-Leur. In de loods zijn verdachte goederen gevonden. Het gaat vermoedelijk om drugs, maar de politie wil dit niet bevestigen.

Geschreven door Jacky Goossens

Volgens de politie gaat het om een 'onderzoek', maar waar dat onderzoek zich op richt wil de woordvoerder niet zeggen. De inval is al sinds maandagmiddag aan de gang en speelt zich af bij een loods aan de Penningweg op bedrijventerrein Penninghof in Etten-Leur. Volgens een getuige dragen de politieagenten bij het bedrijf kogelwerende vesten. Het zou mogelijk om een grote drugsvangst gaan. Er werden in ieder geval verdachte pakketten gevonden tussen een lading knoflook.