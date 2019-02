Populieren niet aan te slepen in Groene Woud

LIEMPDE - Ze begonnen vijftien jaar geleden met het idee om het karakteristieke Populieren landschap in stand te houden. Ondertussen zijn er meer dan 21-duizend Populieren geplant, door de inzet van de Populierenwerkgroep Het Groene Woud. En ook dit jaar komen er naar verwachting weer 1500 nieuwe bomen bij.

Hij is gek van Populieren. Rien van de Laar (75) was altijd veehouder, maar houdt zich nu als voorzitter van de Populieren werkgroep vooral bezig met het behoud van het landschap dat hem zo dierbaar is. Hij kan er uren over vertellen. Weet dat er meer dan zeventig verschillende rassen zijn en weet alles over wetten en regeltjes als het om de aanplant van bomen gaat: "Soms meer dan de rechters", zegt hij met een lach.

Aanplantboompje

Om het typische Brabantse coulissenlandschap in stand te houden kunnen particulieren een boom kopen. Dat kan al voor een paar euro, omdat de werkgroep groot kan inkopen bij boomtelers. Inwoners van Sint-Michielsgestel, Meijerijstad, Boxtel, Best, Haaren, Oirschot en sinds dit jaar ook Vught, kunnen een Populier kopen.

Verkeerde bomen

De Populieren die nu gekapt moeten worden langs de snelweg A2 zijn volgens Rien van de Laar van het verkeerde ras. "Rijkswaterstaat doet maar wat, zo een project gaat naar een grote aannemer en die heeft er geen verstand van".

Goede Populieren kunnen volgens van de Laar langer mee en zijn geschikt voor tal van toepassingen. De klompenindustrie dat is vrijwel verleden tijd, maar ook voor de productie van meubelen is de Populier geschikt.