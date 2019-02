Waar ging het mis? Hoe overval in Tilburg toch geen overval bleek te zijn

TILBURG - Hoe kon het dat maandagavond een val in een kroeg uiteindelijk voor een overval in een woonhuis in Tilburg werd aangezien? Het antwoord is simpel: alles berust op één groot misverstand, zo laat de politie dinsdag weten.

De meldkamer van de politie kreeg door dat er een overval was gepleegd op een huis in de Kaapkoloniestraat in Tilburg. "Daar zat een bloedende man op de bank. Een familielid zag hem zitten en zag ook dat de auto niet voor de deur stond, dus die dacht: 'Hier is een overval gepleegd en de auto is gestolen'", legt een woordvoerder van de politie uit.

Op basis van de melding twitterde de politie dat een bewoner van de Kaapkoloniestraat rond halftien was overvallen. Maar al snel bleek dat de vork toch anders in de steel zat. "De man bleek te zijn gevallen in een café", aldus de politie. En de auto stond bij datzelfde café nog geparkeerd.

Verkeerde inschatting

De politie laat weten dat er geen opzet in het spel was. "Dat is absoluut niet het geval. Dit was gewoon een verkeerde inschatting van iemand die goed dacht te doen", zegt de politie. De vraag is waarom het familielid niet aan de man heeft gevraagd waarom hij onder het bloed zat. Misschien kwam daar niet helemaal een duidelijk antwoord op na zijn cafébezoek.

Volgens de politie is er geen strafbaar feit gepleegd en wordt er daarom geen verder onderzoek gedaan.