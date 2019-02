Brexit heeft grote gevolgen voor een Brabants/Engels (online) eenmansbedrijfje

VEGHEL - De Brexit houdt niet alleen grote internationale transportbedrijven in Brabant bezig, ook kleinere ondernemers zien enorme problemen als een Brexit doorgaat. Zo’n kleine ondernemer is Bob Pain uit Veghel. De online-ondernemer houdt er zelfs rekening mee dat door de Brexit er een eind kan komen aan zijn eenmansbedrijf.

"Bob’s Groceries, good afternoon." De telefoon gaat voortdurend op het bureau van Bob Pain. Vanuit Veghel bedient hij rond de zesduizend klanten met bijna allemaal een Engelse achtergrond die telefonisch en online bestellingen plaatsen. "De meesten wonen wel in Nederland, maar we hebben ook klanten in Scandinavië, Duitsland, eigenlijk door heel Europa." Bij Bob bestellen de expats producten, die absoluut niet in winkels op het continent verkrijgbaar zijn. Zo'n typisch product is bijvoorbeeld Haggis. "Dat is eigenlijk alles van een schaap verwerkt tot een soort paté. Engelsen, maar vooral Schotten kunnen niet zonder."

Brexit betekent voor Bob: ellende

Bob Pain vervloekt de komende Brexit. "Er is zoveel onduidelijkheid waar ik tegen aanloop en niemand heeft antwoorden." Voor zijn onlinewinkel gaat Pain zelf wekelijks inkopen doen in thuisland Engeland. "Daar ben ik nu ongeveer een hele dag aan kwijt, maar straks worden dat dagen. Alles wat ik inkoop en uitvoer moet straks ook nog eens door de handen van de douane. Ik voorzie enorme problemen, bergen formulieren en vertragingen bij de veerboten. Echt verschrikkelijk."

Alles wordt duurder

Door de bureaucratische rompslomp die een Brexit hoe dan ook gaat opleveren voorziet Pain ook een prijsstijging voor de producten die hij verkoopt. "Ik wil het wel niet, maar ik zal dat ook weer moeten doorberekenen aan mijn klanten. Dan is de vraag accepteren ze dat of lopen ze massaal weg. Ik ben echt bang dat door de Brexit er een einde komt aan mijn goedlopend online bedrijfje."

Problemen door de Brexit

Even heeft Pain getwijfeld om zijn bedrijf dan maar te verplaatsen terug naar Engeland om van daaruit alles te verzenden. "Maar dan moet elke bestelling, hoe klein ook, door de handen van de douane en en dat is voor ons onwerkbaar. Daarbij komt dat mijn vriendin de Nederlands nationaliteit heeft en ze daar een verblijfsvergunning moet aanvragen. Andersom moet ik hier straks ook een verblijfsvergunning aanvragen. Het is om gek van te worden."