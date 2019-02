Nepagenten richten ravage aan in Ravenstein en slaan op de vlucht met grote geldsom

RAVENSTEIN - Maandag hebben mannen die zich voordeden als agenten een grote ravage achtergelaten in Ravenstein. Nadat de nepagenten enkele mensen hadden opgelicht zetten de slachtoffers met de auto de achtervolging in, met veel schade aan voertuigen en het straatmeubilair tot gevolg.

De nepagenten wisten te ontkomen met een grote soms geld, stelt de politie. Ze sloegen op de vlucht in een zwarte Seat Ibiza.

Getuigen gezocht

De oplichters zijn vervolgens vanaf het Daalderstraatje in Ravenstein, via het centrum van Ravenstein, naar De Steeg in Reek gereden. Daar is het voertuig met veel schade aangetroffen. De verdachten hebben het voertuig achtergelaten en zijn te voet gevlucht.

Hoe de slachtoffers precies werden opgelicht is niet helemaal duidelijk. Wie meer weet over de oplichting, de achtervolging of de mannen die zich voordeden als agenten worden verzocht contact op te nemen met de politie.