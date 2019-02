De jongste PSV-debutanten op een rijtje: Van stoppen op je 23ste, tot spelen voor aartsrivaal Ajax

Stanley Bish (16 jaar en 3 maanden)

De jongste PSV-debutant ooit. Dat record staat op naam van Stanley Bish. De in Indonesië geboren Bish speelde in 1967 zijn eerste wedstrijd voor de Eindhovenaren, maar tot een echte doorbraak kwam het niet. Bish kwam uiteindelijk tot zeven wedstrijden in PSV 1 en speelde vervolgens nog voor een handvol clubs in Nederland en België.

Wilfred Bouma (16 jaar en 4 maanden)

De geboren Helmonder mocht van toenmalig trainer Aad de Mos aan het grote werk ruiken. Bouma begon bij PSV als aanvaller, maar zakte naarmate de jaren vordere steeds verder naar achteren en werd uiteindelijk verdediger. Bouma werd in de twee seizoenen die daarop volgde verhuurd aan MVV en Fortuna Sittard, waarna hij terugkeerde in Eindhoven en zijn echte doorbraak beleefde. De inmiddels centrale verdediger speelde zich in de seizoenen die daarop volgde in de kijker van de Engelse Premier League-club Aston Villa. In Engeland speelde Bouma in vier jaar tijd bijna 90 duels voor Villa. Mede door blessureleed werd zijn contract daar niet verlengd, waarna hij terugkeerde bij PSV. Daar versleet Bouma de laatste twee jaar van zijn actieve carrière. Nu is hij jeugdtrainer bij de club uit Eindhoven.

Wilfred Bouma (foto: VI Images).

Willy Janssen (16 jaar en 9 maanden)

Op zestienjarige leeftijd mag Willy Janssen debuteren voor het grote PSV. Een droomcarriere ligt in het verschiet, maar door een afgekeurde knie moet Janssen al op 23-jarige leeftijd stoppen met voetballen. In de jaren daarvoor speelde Janssen een aantal wedstrijd voor PSV, maar doordat trainer Thijs Libregts niets ziet in de verdediger, belandt hij op een zijspoor. NAC Breda biedt uitkomst en in de winter van 1981 verkaste hij van PSV naar Breda. Daar speelde Janssen een goed eerste halfjaar, moet zijn knie zorgde ervoor dat het bij dat goede halfjaar bleef. In 1983 moest hij stoppen met voetballen, na een loopbaan van zeven jaar en 66 wedstrijden in het betaald voetbal.

Zakaria Labyad tijdens zijn debuutwedstrijd met PSV tegen HSV (foto: VI Images).

Zakaria Labyad (16 jaar, 11 maanden en 16 dagen)

De enige van de jongste debutanten van PSV buiten Ihattaren om die nu nog actief is als voetballer. Labyad speelt nu voor aartsrivaal Ajax, na een conflict bij PSV en omzwervingen bij Sporting Portugal, Vitesse en FC Utrecht, is de Marokkaan neergestreken in Amsterdam. Labyad doorliep de jeugdopleiding van PSV en debuteerde in het Europa League-duel met Hamburger SV. Een paar dagen later maakte Labyad ook zijn competitiedebuut tijdens het duel met RKC.

Een paar seizoen was Labyad een vaste waarde, maar tijdens contractonderhandelingen liep het vast tussen Labyad en PSV. De in Utrecht geboren middenvelder vertrok transfervrij naar Portugal, tot ergernis van supporters. Labyad wordt nu nog steeds uitgefloten door het Eindhovense publiek. Hij wordt gezien als een geldwolf, zonder enig respect naar PSV toe. Labyad denkt daar zelf anders over.

"De kou is uit de lucht. Na de wedstrijd tegen PSV heb ik Marcel Brands (toenmalig technisch directeur, red.) een hand en een knuffel gegeven", aldus Labyad, die zijn excuses nog heeft aangeboden voor zijn manier van handelen, in gesprek met VI. "Dat deed ik voor de supporters van PSV. Ik begreep ook wel dat het hard was aangekomen. Een jongen uit de eigen jeugd die zomaar wegging. Ik was er opgegroeid, opgevoed. Het was niet de leukste manier om te vertrekken. PSV blijft voor mij de mooiste club van Nederland."

Mohammed Ihattaren (16 jaar, 11 maanden en 14 dagen)

Hij is dus de op drie na jongste debutant van PSV en verschillende kenners voorspellen Ihattaren een grote toekomst. “Hij is het grootste PSV-talent van de afgelopen tien jaar”, is De Mos lyrisch over het zestienjarige talent van de Eindhovenaren. “Die jongen heeft een ongekend spelinzicht en zijn aannames zijn fantastisch. Hij loopt ver voor op alle andere jongens bij PSV.” Toch zal de tijd uitwijzen of dit grote talent wel slaagt in Eindhoven.

