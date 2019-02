Deel dit artikel:













Ramkraak in Heesch: tientallen kledingstukken binnen minuut uit winkel gestolen

HEESCH - “Het is even schrikken en we hebben veel verdriet gehad, maar we gaan gewoon door." Jahnavi Smits uit Oss laat zich niet uit het veld slaan door een ramkraak, die maandagnacht werd gepleegd op de kledingzaak van haar en haar partner. De winkel, JR Fashion, staat aan Het Dorp in Heesch en werd binnen een minuut beroofd van tientallen kledingstukken.

"Het was echt een ramkraak. Met een auto, die gestolen is in Schaijk, zijn ze deur van ons pand binnen gereden. Het alarm is afgegaan en wij en de politie waren snel in onze zaak, maar toen waren de daders al weg”, blikt Jahnavi Smits terug op een nacht, die ze nooit meer wil meemaken.