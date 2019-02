Tranen bij Jahnavi (19) na ramkraak op haar kledingwinkel, 'Deze nacht wil ik nooit meer meemaken'

HEESCH - “Het is even schrikken en we hebben veel verdriet gehad, maar we gaan gewoon door." De 19-jarige Jahnavi Smits uit Oss laat zich niet uit het veld slaan door een ramkraak, die maandagnacht werd gepleegd op de kledingzaak van haar en haar partner. De winkel, JR Fashion, staat aan Het Dorp in Heesch en werd binnen een minuut beroofd van tientallen kledingstukken.

"Met een auto, die gestolen is in Schaijk, hebben ze deur van ons pand eruit gereden", blikt de jonge eigenaresse terug op de nacht die ze nooit meer wil meemaken.



'Kledingrekken kapot getrokken'

"Plotseling ging het alarm af. We schrokken wakker en al sliepen we nog half, toen we op camerabeelden zagen wat er gebeurde, zijn we direct opgestaan. Uiteraard hebben we de politie meteen gebeld en die was er vlug bij. Wij waren er ook binnen tien minuten. De daders waren toen al weg, het kozijn was aan diggelen gereden en kledingrekken waren kapot getrokken."



"We dachten eerst dat er vier mensen bij betrokken waren, maar het moeten er drie zijn geweest. Een van hen moest nog uit de auto komen toen twee anderen de eerste kleren van de rekken haalden. Daarna is die derde man gaan helpen en zijn ze er met dezelfde auto vandoor gegaan. Een wagen die was gestolen in Schaijk, zo had de eigenaar daarvan al via Facebook laten weten. We hebben hem ingeseind."



Daders opsporen via Facebookfilmpje?

Ondanks de ramkraak is JR Fashion 'gewoon' open, deze dinsdag. "We zitten hier vanaf maart vorig jaar en het gaat gewoon hartstikke goed, Gelukkig hadden we nog genoeg kleding op voorraad in het magazijn. De zaak hangt weer mooi vol", vertelt Jahnavi, die de winkel runt met haar partner Ruben van Maasakker.



Ze hoopt dat door het filmpje van de ramkraak, dat ze op de Facebookpagina van haar zaak heeft gezet, de daders kunnen worden ingerekend.