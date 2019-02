Gekneusde teelbal, gebroken enkel: deze carnavalsprinsen hadden pech maar feestten wel door

Carnaval in een rolstoel

Frans Damen uit Terheijden was in 2005 een pechvogel. Als Prins Suus brak hij in december 2004 zijn been toen hij van de trap viel op zijn werk. Hij liep eerst op krukken, maar toen de datum van het volksfeest dichterbij kwam, heeft hij loopgips afgedwongen. Damen heeft carnaval volop meegevierd, maar hij zat ook in een rolstoel. “Met mijn been is het niet echt goed gekomen, maar carnaval was geslaagd.”





Frans Damen met zijn gebroken been (Foto: T.C.V. "De Schraansers").

Gewond bij potje neptennis

Prins Walter uit Uden raakte in 2015 gewond tijdens de carnaval. Aan het begin van de carnavalsoptocht raakte hij gewond aan zijn hoofd toen hij op de Prinsenwagen een potje neptennis aan het spelen was. De scepter kwam tegen zijn hoofd en met een hoofdwond is hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij mistte hierdoor de carnavalsoptocht.

Aangevallen door een dronken Pool

In 2017 had Prins Thijs d’n Urste uit Heeze ook veel pech. Tijdens het feesten werd hij uit het niets aangevallen door een dronken Pool. Hij werd in zijn edele delen getrapt en moest de rest van de carnaval voortzetten met een zwaar gekneusde bal. Hij belandde in het ziekenhuis, maar de Prins stond tijdens de carnavalsoptocht wel heel even op de wagen. Met vijf paracetamol was de pijn helaas niet te verminderen.

Stuurfoutje

Deze Prins liep niet hele erge verwondingen op, maar zal enorm geschrokken zijn. Tijdens de opnames van Fijnfisjenie Café van Omroep Brabant in 2016 maakte presentatrice Maud Hawinkels een klein foutje. Ze deed mee aan de zeepkistenrace en maakte een stuurfoutje. Ze reed zo Prins Carnaval van Landhorst aan. “Hij heeft denk ik nog nooit zo hoog gesprongen.”





Brokkenpiloot Prins Leroy

Prins Leroy uit Mierlo brak zijn enkel en zal dit jaar met een gipsbeen op de carnavalswagen staan. Hij is met zijn fiets uitgegleden toen hij op weg was naar zijn werk. Hij probeerde zich op te vangen met zijn voet, maar brak zijn enkel en moest mee met de ambulance. "Tijdens carnaval moeten we hier maar een ludieke invulling aan gaan geven, want ik blijf hoe dan ook Prins Carnaval.”