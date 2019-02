'Mogelijke overstap Jeffrey Herlings van MXGP naar Amerika zou financieel gezien interessant zijn'

OPLOO - Vertrekt Jeffrey Herlings naar Amerika, of gaat de Brabantse motorcrosser toch ‘gewoon’ de MXGP rijden? Niemand weet het nog, ook Herlings zelf niet, zo beweert zijn team. Het zal allemaal afhangen van het herstel van de blessure die Herlings een aantal weken geleden opliep. Maar een overstap naar Amerika zou Herlings voor internationale bedrijven een stuk interessanter maken.

Herlings zorgde vorig week zelf voor de ontstane commotie. De motorcrosser postte een foto met daarop alleen het getal 108 op zijn Instagramaccount, precies 108 dagen voor de start van het Amerikaanse motorcrosskampioenschap.

Wereldkampioen Herlings twijfelt volgens zijn team om dit jaar mee te doen aan de AMA Nationals, het Amerikaanse wereldkampioenschap motorcross. De crosser uit Oploo zou door zijn voetbreuk wellicht de eerste vier GP’s van de MXGP missen, waardoor een nieuwe wereldtitel met een beetje pech al onmogelijk is. Het Amerikaans wereldkampioenschap begint pas medio mei, waardoor hij daar wél vol voor het kampioenschap zou kunnen gaan.

Voor internationale sponsoren zou het een interessante overstap kunnen zijn, denkt sportmarketeer Patrick ter Haar van Triple Double. "Zijn bereik wordt groter. Red Bull zal het ook interessant vinden", zegt Ter Haar over een van de huidige sponsors van Herlings. "Hoe meer bekendheid Herlings krijgt, hoe beter het is voor hem. Dat levert hem gewoon geld op."

Unieke kans

Financieel gezien interessant of niet, ook het sportieve aspect zal meetellen. “Herlings zal niet alleen in de MXGP willen rijden om GP’s te winnen”, zegt motorsportjournalist Tim Gerth. De motorsportkenner denkt dat Herlings zijn keuze vooral laat afhangen aan het herstel van zijn blessure. “Als er geen kans meer is op titelprolongatie in de MXGP, zou dit een unieke kans kunnen zijn voor Herlings”, zegt Gerth. Daarmee doelt de journalist op het feit dat het voor het laatst in de jaren negentig gebeurde dat een crosser zowel de MXGP wereldtitel veroverde, als die in Amerika.

Meer geld

De MXGP wordt in de motorsport gezien als de Europese variant van het wereldkampioenschap motorcross, terwijl de AMA Nationals juist als het Amerikaanse wereldkampioenschap wordt gezien. De MXGP staat weliswaar hoger aangeschreven qua niveau, maar in Amerika kan er meer geld verdiend worden. In 2017 reed Herlings al één keer mee tijdens de finale GP van de AMA Nationals. Alle Amerikaanse toppers werden verslagen door de crosser uit Oploo.

Het team van Herlings, KTM Racing, heeft in een reactie aan het Eindhovens Dagblad laten weten dat ze nog niet weten wat Herlings gaat doen voor dit jaar. “Jeffrey heeft natuurlijk voor zichzelf uitgeteld dat hij niet hersteld zal zijn voor de eerste Grand Prix (begin maart, red.). Vermits het Amerikaans kampioenschap later begint, denkt hij: dat is misschien wel een leuke uitdaging”, legde KTM-directeur Joël Smets uit.

Volgens Smets heeft Herlings er nog niet zo serieus over nagedacht, al geeft hij wel aan dat het de overweging waard is. “Het gaat niet alleen over sportieve, ook over commerciële belangen. Omdat die bal nu aan het rollen is gegaan, verwacht ik wel dat er eerdaags met Jeffrey over gesproken gaat worden.” Sportmarketeer Ter Haar noemde dus al dat Herlings bij een dergelijke overstap interessant is voor internationale bedrijven, maar de motorcrosser wordt ook gesponsord door supermarktketen Jumbo. "Daarvoor zal de overstap een stuk minder interessant zijn. Maar ze zijn al jaren sponsor, dus zullen dat ook de komende jaren nog blijven doen. Amerika, of geen Amerika."

Verknocht aan Brabant

Mocht Herlings kiezen voor de AMA Nationals, dan zal de crosser Brabant naar alle waarschijnlijkheid een tijdje achter zich laten. “Alle GP’s worden in Amerika verreden, waardoor de kans groot is dat Herlings daar een tijdje zal verblijven”, zegt Gerth. “Maar wat ik van veel mensen om hem heen hoor, is dat hij echt verknocht is aan Brabant. Het zal moeilijk voor hem zijn om dat achter te laten, al zal waarschijnlijk in zo’n geval zijn moeder zeker meegaan naar Amerika.”