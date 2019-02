'Hulpverlening faalde bij dode baby Rivano van zeven maanden in Breda'

BREDA - Verschillende deskundigen en hulpverleningsinstanties zijn tekortgeschoten bij de zorg van baby Rivano uit Breda. Het zeven maanden oude jongetje is eind 2017 overleden als gevolg van mishandeling binnen het gezin. Dit hebben Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht.

De baby zou overleden zijn door geweld of hevig schudden. Het jongetje had een bloeduitstorting onder het hersenvlies en een gescheurde tongriem. De baby is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden. De vader van Rivano werd aangehouden, maar ontkent alle schuld.

Onderzoek

In het onderzoek staat dat de kinderbescherming goed onderzoek had gedaan. William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS) en ASVZ Ouder en Kind Voorzieningen hebben zich toen ingezet voor het gezin. Dit was volgens het onderzoek niet goed genoeg. ASVZ moet binnen drie maanden met een verbeterplan komen.

Baby Rivano was al eerder uit huis geplaatst. De ouders hebben ook een drugsverleden. De vader is al eerder veroordeeld voor huiselijk geweld.