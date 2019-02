O, wat zijn we allemaal Bourgondisch... maar wie waren die Bourgondiërs nou eigenlijk?

DEN BOSCH - Priobeer Brabant en de Brabanders eens te beschrijven zonder het woord Bourgondisch te gebruiken. 'Genieten van het goede leven' daar laten Brabanders zich op voorstaan en dat noemen ze dan Bourgondisch zonder echt heel goed te weten wie die Bourgondiërs nou waren. Het Noordbrabants museum gaat het antwoord geven met een expositie... in het najaar van 2022. "Al;s er één museum in Nederland is dat hier een expositie over moet maken, zijn wij dat wel, zegt Geertje Jacobs van het museum.

De hertogen van Bourgondië... je praat dan over een stel machthebbers in de late middeleeuwen (1300-1500); denk aan Filips de Stoute en karel de Vijfde. Ze bestierden vanuit Dyon een enorm gebied waar het huidige Brabant en stukjes van Holland bij hoorden. Hier in de buurt waren Brussel, Antwerpen, Bergen op Zoom, Breda en Den Bosch belangrijke steden .

Een mooi feestje bouwen

Die Bourgondische hertogen waren... nou ja, inderdaad Bourgondisch. Ze hielden zich bezig met machtspolitiek maar mochten ook graag een mooi feestje bouwen. Ze bedachten wijnfonteinen, maar lieten ook pasteien maken waar op het moment suprême muzikanten uit te voorschijn kwamen. Geld moest rollen en pracht en praal hoorde erbij. En daar komt dus ons Brabants idee van Bourgondisch vandaan.

Ze hielden ook van kunst en gaven opdrachten aan grote kunstenaars als Rogier van der Weyden en Jan van Eyck. De kunst uit die tijd die er nog is, behoort langzamerhand bij de internationale top en dat is ook waarom het Noordbrabants museum nog jaren nodig heeft om de expositie op poten te zetten. Er is nog maar een relatief klein aantal stukken over,; die zijn over de hele wereld verspreid en er is wat onderhandeling nodig voordat musea ze uitlenen. Bij het Noordbrabants museum zijn ze inmiddels druk bezig om lijsten op te stellen met de stukken die ze graag op de expositie zouden willen zien. Welke kunstwerken dat zijn, houdt Geertje Jacobs nog even voor zich.













Aartsvaders

Het idee om eens wat met die Bourgondiërs te doen bestond al een poosje in Den Bosch. het laatste zetje was het boek van de Vlaamse schrijver Bart van Loo: "De Bourgondiërs, Aartsvaders van de Lage Landen". Van Loo kreeg nogal wat positieve reacties op zijn werk; een ervan was een telefoontje van het Noordbrabants Museum of hij mee wilde helpen met het bedenken van de expositie voor 2022. Eind maart komt Van Loo alvast over zijn boek vertellen in het museum... voor wie niet wachten kan tot 2022.