Eigenaar afgebrand partycentrum Etten-Leur emotioneel maar hoopvol: '7 maart gedeelte weer open'

ETEN-LEUR - Eigenaar Jan Karel Fikke van het afgebrande partycentrum De Hoge Neer verwacht 7 maart een gedeelte van zijn bedrijf weer draaiende te hebben. “Het pannenkoekenhuis en ons luxe restaurant zouden dan weer open kunnen.”

Het bedrijf bestaat uit drie onderdelen. De twee restaurants en het partycentrum. Dat laatste is volledig afgebrand. “Gelukkig heeft de keuken nagenoeg geen schade opgelopen, alleen rookschade”, zo zegt Fikke een dag later tegen Omroep Brabant.

“We zijn nu keihard aan het werk om de boel zo snel mogelijk weer op de rails te hebben”, zo zegt hij. “Het liefste gaan we natuurlijk morgen gewoon open, maar dat is simpelweg niet mogelijk.”

Fikke werd maandagochtend rond een uur of acht gebeld op zijn vakantieadres in Oostenrijk. “Het was een rustige periode voor ons dus gingen we met familie op vakantie. Lekker even skiën.” Hij kreeg het laatste telefoontje waar hij ooit op zat te wachten. “Dat was wel even emotioneel”, blikt hij terug. “Ik ben gelijk in het vliegtuig gestapt en rechtstreeks naar de zaak gegaan.”

Potje janken

Daar werd hij meteen geconfronteerd met de enorme ravage die de brand had aangericht. “Er kwam ineens zoveel op ons af. We hebben echt wel even een potje moeten janken.”

Een dag later staat hij ’s avonds nog tussen de rommel. “We zijn zoveel mogelijk rotzooi aan het opruimen. We willen gewoon door en we willen er ook voor zorgen dat de buurt er zo min mogelijk last van heeft.”

Handen uit de mouwen

Fikke blijkt een enorm doorzettingsvermogen te hebben. “Ik kan hier wel bij de pakken neer gaan zitten. Maar ik heb geen keus. We moeten gewoon door”, zeg hij volhardend. “We moeten positief blijven en kijken of we hier kansen uit kunnen halen. De handen moeten uit de mouwen.”