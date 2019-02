Deel dit artikel:













Stint mag in huidige vorm definitief de weg niet meer op De Stint. (foto: Omroep Brabant).

OSS - De Stint mag definitief de weg niet meer op. Dit schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. De elektrische bolderkar was betrokken bij het fatale spoorwegongeluk in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen.

Geschreven door Maaike Cnossen

Na het ongeluk was het gebruik van de Stint al tijdelijk verboden. TNO concludeerde in december dat het voertuig onveilig was. Van Nieuwenhuizen besloot toen dat er zonder aanpassingen niet meer met de Stint gereden mocht worden. LEES OOK: Emotionele verhalen over Dana (8), Fleur (6), Kris (4) en Liva (4), slachtoffers van het spoordrama De minister wil dat alle problemen uit het rapport van TNO verholpen worden om een eventuele terugkeer van de Stint of een vergelijkbaar product mogelijk te maken. De kar wordt dan wel onderworpen aan nieuwe eisen. Wat die nieuwe eisen inhouden, moet later deze maand nog duidelijk worden.