Het KnipKaartKoor in Den Bosch en Waalwijk houdt niet van optredens, maar wel van zingen

Koorleider Wim Stokwielder is helder in zijn bedoeling met het KnipKaartKoor. Lekker een avondje zingen. Niet meer en niet minder. Elke kooravond staat op zichzelf en er worden twee of drie nummers aangepakt. De diverse stemmen worden op elkaar aangepast en na wat oefeningen is het nummer klaar. Het repetoire is divers. Zo wordt op deze dinsdagavond het Afrikaanse 'Malaika' ingestudeerd en gezongen.

Iedereen kan zingen

Stokwielder: "Ik heb geprobeerd om alle drempels weg te halen voor mensen die willen zingen. Dit koor is ook voor mensen die van zichzelf denken dat ze niet goed kunnen zingen, want ik ben er van overtuigd dat iedereen kan zingen. Je hoeft geen noten te kunnen lezen en je kan komen wanneer je wil. Want elke kooravond is een afgerond geheel. We doen ook niet aan optredens, mede daarom."

Fanatiek en verdienstelijk

Toch wordt er fanatiek en behoorlijk verdienstelijk gezongen door de 30 koorleden die op deze zangavond naar wijkgebouw De Slinger in Den Bosch zijn gekomen. Voor de meeste is het vrijblijvende karakter van het koor de belangrijkste reden om te komen. Nadine van den Boogert zingt graag, maar heeft het te druk om zich aan een ander koor te binden.

"Zo'n laagdrempelig koor en maar eens in de twee weken is voor mij ideaal. Ik heb geen tijd en geen zin om naar optredens toe te werken met extra repetities, dus dit is voor mij prima. Zeker omdat het ook een leuke groep is."

Geen verplichtingen

Mede-koorlid Marieke Soontiëns is het daar mee eens. "Ik heb het ook druk met een gezin en werk, dus wil ik niet bij een koor met allerlei verplichtingen. Dit is vrijblijvender en je kan toch lekker zingen."

Zingen bij het KnipKaartKoor

Het KnipKaartKoor zingt op dinsdagavonden in Den Bosch en op donderdagavonden in Waalwijk. Om ze te beluisteren moet je dus een keer meedoen. Want zoals gezegd; aan optredens doen ze niet.